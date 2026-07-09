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В CAS подтвердили получение иска ВФЛА на решение World Athletics

Игнат Заздравин
Корреспондент

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение иска Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов.

«CAS подтверждает получение запроса об арбитраже между ВФЛА и World Athletics. На данный момент CAS не будет давать дальнейших комментариев», — приводит ТАСС ответ пресс-службы.

Ранее ВФЛА подала иск в CAS, оспорив решение World Athletics о продлении отстранения российских спортсменов. 3 июля совет организации оставил в силе недопуск российских и белорусских легкоатлетов к соревнованиям под своей эгидой, отметив, что продолжает изучать возможные варианты их возвращения.

World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от своих турниров в марте 2022 года. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе, а 7 июля отменил все рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Несмотря на это, World Athletics сохранила действующее отстранение.

Источник: ТАСС
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