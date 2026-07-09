В CAS подтвердили получение иска ВФЛА на решение World Athletics

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение иска Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов.

«CAS подтверждает получение запроса об арбитраже между ВФЛА и World Athletics. На данный момент CAS не будет давать дальнейших комментариев», — приводит ТАСС ответ пресс-службы.

Ранее ВФЛА подала иск в CAS, оспорив решение World Athletics о продлении отстранения российских спортсменов. 3 июля совет организации оставил в силе недопуск российских и белорусских легкоатлетов к соревнованиям под своей эгидой, отметив, что продолжает изучать возможные варианты их возвращения.

World Athletics отстранила российских и белорусских спортсменов от своих турниров в марте 2022 года. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе, а 7 июля отменил все рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Несмотря на это, World Athletics сохранила действующее отстранение.