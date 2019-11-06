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Сидорова может пропустить чемпионат Европы-2020

18:22
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Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова может пропустить чемпионат Европы-2020 в Париже.

— Если бы чемпионат Европы был перед Олимпиадой, то были бы какие-то планы на него, — цитирует Сидорову «РИА Новости». — А так, посмотрим, как будет складывается сезон, если все будет удачно, то почему бы нет.

Чемпионат Европы пройдет 26-30 августа в Париже. Олимпийские игры-2020 в Токио завершатся 9 августа.

Сидорова стала победительницей чемпионата мира-2019 в Дохе с результатом 4,95 м.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191106/1560643241.html

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