World Athletics продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Решение было принято по итогам заседания совета World Athletics, которое прошло 1-2 июля в формате видеоконференции.

«Совет и рабочая группа по статусу россиян и белорусов на международных соревнованиях и мероприятиях провели содержательный и методичный анализ санкций, введенных в отношении России и Белоруссии, и определили условный путь возвращения к международным соревнованиям. Мы представили совету варианты для рассмотрения по этому вопросу, однако первоначальное решение в отношении санкций остается», — заявил глава World Athletics Себастьян Коу.

Российские и белорусские легкоатлеты остаются отстраненными от участия в соревнованиях под эгидой World Athletics.