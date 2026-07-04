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4 июля, 09:26

ВФЛА может оспорить в CAS продление недопуска российских легкоатлетов в течение 21 дня

Сергей Ярошенко

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА может в течение 21 дня подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение World Athletics о продлении недопуска российских спортсменов, сообщила юрист Анна Анцелиович.

«У ВФЛА есть 21 день для подачи в CAS апелляции к World Athletics на ее решение о продлении санкций в отношении российских спортсменов. Пока не было вынесено этого решения, нечего было оспаривать, так как по старым решениям уже прошли сроки. Сейчас пошел новый срок», — цимрует Анцелиович ТАСС.

Заседание совета World Athletics проходило с 1 по 2 июля. По его итогам организация оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов, официальных лиц и сопровождающего персонала от международных соревнований.

В начале июня министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что ВФЛА следует обратиться с иском в CAS, если World Athletics до конца июля не допустит российских легкоатлетов до турниров.

Источник: ТАСС
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легкая атлетика
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