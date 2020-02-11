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Допинг

Поздняков, Ганус и Пахноцкая вошли в рабочую группу по восстановлению ВФЛА

17:23

ОКР объявил состав рабочей группы по восстановлению ВФЛА в World Athletics, сообщает официальный сайт организации. Заседание состоится 14 февраля. В числе основных вопросов повестки:

— координация подготовки и проведения Внеочередной выборной конференции с целью сформировать обновленный состав руководящих органов ВФЛА;

— индивидуальный допуск российских легкоатлетов к участию в международных соревнованиях и их отбор на Игры-2020;

— участие россиян в Играх-2020.

Рабочая группа, возглавляемая президентом ОКР Станиславом Поздняковым, соберется в ближайшую пятницу в расширенном составе.

В него вошли представители Министерства спорта РФ Алексей Морозов и Вероника Логинова, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус и заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая.

Федерация современного пятиборья России делегировала в Рабочую группу ОКР исполнительного директора, трехкратного призера Олимпийских игр Эдуарда Зеновку и помощника президента организации по правовым вопросам Татьяну Миронову.

Комиссия спортсменов ВФЛА выступила с инициативой привлечь к работе серебряного призера Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радиона Гатауллина и трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/meeting_roc/rabochaya-gruppa-okr-soberetsya-14-fevralya-chtoby-obsudit-situatsiyu-v-legkoj-atletike/

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