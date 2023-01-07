Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на «Рождественских стартах»
Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заняла второе место в смешанных соревнованиях на турнире «Рождественские старты».
Соревнования по прыжкам в высоту проходили между мужчинами и женщинами с учетом гандикапа 0,34 м.
Ласицкене взяла высоту 1,94 м. Первое место занял Данил Лысенко (2,30), третье место разделили Кристина Королева и Мария Кочанова (1,88).
Всероссийские соревнования «Рождественские старты-2023» прошли в Екатеринбурге сегодня, 7 января.
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