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Сегодня, 13:53

Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту на «Рождественских стартах»

Мария Гусева
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заняла второе место в смешанных соревнованиях на турнире «Рождественские старты».

Соревнования по прыжкам в высоту проходили между мужчинами и женщинами с учетом гандикапа 0,34 м.

Ласицкене взяла высоту 1,94 м. Первое место занял Данил Лысенко (2,30), третье место разделили Кристина Королева и Мария Кочанова (1,88).

Всероссийские соревнования «Рождественские старты-2023» прошли в Екатеринбурге сегодня, 7 января.

Данил Лысенко
Мария Ласицкене (Кучина)
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