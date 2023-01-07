В новый международный пул допинг-тестирования включены 15 российских легкоатлетов

В новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вошли 15 российских легкоатлетов, сообщает ТАСС.

В пул были включены Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Полина Кнороз (обе — прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова и Эльвира Хасанова (все — спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба — метание молота).

По сравнению с предыдщим пулом, количество российских спортсменов увеличилось на три человека.

В середине 2021 года в пул допинг-тестирования вошло 27 российских легкоатлетов, но после определения всех участников Олимпийских игр этот список сократили до десяти человек.