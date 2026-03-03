Данил Лысенко: «Ни разу в жизни не получал серьезных травм»

Победитель чемпионата России в помещении Данил Лысенко в интервью «СЭ» рассказал о самочувствии и адаптации к дальневосточному поясу. Один из ведущих прыгунов в высоту признался, что смена часовых поясов не стала для него проблемой, а местный манеж приятно удивил.

— У меня все отлично. Первые два дня нормально, а вчера и сегодня — вообще отлично. Сегодня даже спал, ни разу ночью не проснулся. В 12:00 уснул, днем проснулся, — отметил Лысенко.

— Тема Макаренко сказал, что манеж высокий, светлый, не давит. Для высотников это тоже важно — чувство пространства. Почувствовал это здесь?

— Первое, на что обратил внимание, когда сюда зашел, и сразу сказал ребятам: «О, тут так просторно». То есть это сразу бросилось в глаза.

Легкоатлет также затронул тему травматизма, которая часто беспокоит прыгунов. Лысенко заверил, что чувствует себя отлично и серьезные повреждения обходят его стороной. «К высоте мы уже привыкли, знаем все нюансы, где какие травмы можно получить. И, тьфу-тьфу-тьфу, пока все получается, серьезных травм у меня не было ни разу в жизни», — подчеркнул спортсмен.

На турнире в Южно-Сахалинске Лысенко разделил высоту 2,30 с Ильей Иванюком, но одержал победу за счет меньшего количества попыток.

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