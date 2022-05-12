Анна Чичерова пропустит командный чемпионат России по легкой атлетике

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова пропустит командный чемпионат России, который состоится с 28 по 29 мая в Сочи.

«Командный чемпионат России, который пройдет в Сочи в конце мая, я пропущу. У меня небольшие проблемы с ахиллом, поэтому пока действую в облегченном режиме. Сейчас я занимаюсь подготовкой своего фестиваля прыжков в высоту, который уже стал традиционным», — цитирует Чичерову ТАСС.

В конце февраля 2022 года 39-летняя Чичерова выиграла зимний чемпионат России с результатом 1,94 метра.