Китай из-за карантина не примет этапы «Бриллиантовой лиги» в этом году

Два этапа коммерческих соревнований по легкой атлетике «Бриллиантовая лига» в Шанхае и Шэньчжэне не состоятся в Китае в 2022 году.

Это связано со строгими карантинными требованиями, действующими сейчас в Китае.

«Бриллиантовая лига» надеется снова проводить мероприятия в Китае с 2023 года. В то же время наш приоритет заключается в том, чтобы все спортсмены получили равные шансы отобраться в финал «Бриллиантовой лиги», который пройдет в Цюрихе 7-8 сентября", — говорится в сообщении организаторов.

Часть соревнований, которые должны были пройти в Китае, пройдет в польском Хожуве 6 августа.