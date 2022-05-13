В World Athletics объяснили, почему не возвращают россиянам деньги за нейтральный статус

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объяснила, почему пока не возвращают российским спортсменам деньги за нейтральный статус.

«Спортсмены, получившие статус ANA, платят одинаковый сбор за заявку вне зависимости от того, когда в течение года эта заявка была подана и в каком количестве международных стартов им удалось принять участие. Если до конца года спортсмен, имеющий нейтральный статус, не сможет выступить ни на одном международном турнире, World Athletics зачтет платеж в счет любых будущих заявок ANA.

После введения банковских санкций против России в настоящее время возврат платежей невозможен из-за риска того, что эти деньги будут заморожены на неопределенный срок или потеряны, эти ограничения будут пересмотрены, как только ситуация изменится», — приводит слова пресс-службы World Athletics ТАСС.

В 2022 году нейтральный статус (ANA) получили 55 российских легкоатлетов. Шесть человек пока сумели его использовать и выступить на международных стартах.

За оформление ANA взрослым атлетам, старше 20 лет, нужно было заплатить 250 долларов, спортсменам до 20 лет — 100 долларов.