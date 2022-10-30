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Сегодня, 13:07

Винер — о публикации МОК: «У нас Чайковского убрали, а вы говорите про гимнастику»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» высказалась о невключении МОК советских и российских спортсменов в видеоролик, посвященный эволюции женской спортивной гимнастики.

«Послушайте, у нас Чайковского убрали, а вы говорите про гимнастику. Это все сторона одного и того же конца. Вот и все», — сказала Винер «СЭ».

Ранее МОК опубликовал пост о развитии женской спортивной гимнастики, в который не включил гимнасток из СССР и России, а также темнокожих.

Ирина Винер-Усманова
МОК
Спортивная гимнастика
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