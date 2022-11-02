Российская гимнастка Уразова выиграла турнир в Белоруссии

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Российская гимнастка Владислава Уразова стала победительницей соревнований по спортивной гимнастике «Турнир спортивной славы», которые проходят в Белоруссии.

Уразова стала лучшей в личном многоборье, она набрала 56,763 балла по итогам четырех видов.

Подиум полностью заняли представительницы России: на второй строчке — Виктория Листунова (56,534 балла), на третьей — Алена Глотова (55,600).

«Турнир спортивной славы» в Белоруссии завершится в четверг, 3 ноября.