Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла сердечный приступ

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина перенесла сердечный приступ.

Об этом рассказал старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«У Латыниной нормальное стабильное состояние, не тяжелое. Это была не плановая госпитализация, перед днем рождения, который был 27 декабря, у нее случился сердечный приступ и ее госпитализировали. Уже не первый инфаркт. Врачи ничего хорошего не говорят, можно ожидать чего угодно», — сказала Родионенко matchtv.ru.

88-летня Латынина является абсолютной рекордсменкой по числу завоеванных медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).