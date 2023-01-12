Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина находится в стабильном состоянии после инфаркта
Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина находится в стабильном состоянии после инфаркта.
Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
«У нее был инфаркт дня за четыре до Нового года. Увезли на скорой помощи. Сейчас она в стабильном состоянии», — сказала Родионенко ТАСС.
88-летня Латынина является абсолютной рекордсменкой по числу завоеванных медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).
Источник: https://tass.ru/sport/16789685
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15 дек 2022 15:22
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