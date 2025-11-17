Игрок «Нью-Йорк Джетс» Бойд находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения

Корнербек «Нью-Йорк Джетс» Крис Бойд находится в критическом состоянии в результате огнестрельного ранения в живот, сообщает ESPN.

Инцидент произошел утром 16 ноября возле одного из ресторанов в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Отмечается, что поводом стала ссора, которая переросла в стрельбу. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Бойд был доставлен в больницу Бельвью в критическом, но стабильном состоянии. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

Бойду — 29 лет. Он был выбран под 217-м номером на драфте НФЛ-2019. За карьеру американец выступал за «Миннесоту», «Аризону» и «Хьюстон». В марте Бойд подписал однолетний контракт с «Джетс» на сумму 1,6 миллиона долларов. Игрок находится в списке травмированных из-за повреждения плеча.