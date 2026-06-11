Махоумс подписал рекордный контракт с «Чифс» на 505 миллионов долларов

«Канзас-Сити Чифс» объявил о подписании нового контракта с квотербкеом Патриком Махоумсом.

«За последнее десятилетие Патрик стал одной из самых знаковых и любимых спортивных фигур всех времен. Он помог нашей франшизе пять раз выйти в Супербоул и завоевать три чемпионских титула. Патрик — талант поколения и выдающаяся личность, и я очень рад, что он продолжит вести нашу команду в будущее», — отметил Кларк Хант, председатель и генеральный директор клуба.

По данным ESPN, 30-летний американец подписал соглашение до 2033 года на 504,75 миллиона долларов без учета бонусов. Это первый контракт в НФЛ, сумма которого превышает полмиллиарда долларов.

Начиная с 2027 года его средняя годовая зарплата составит 64 миллиона долларов, что является рекордом НФЛ по средней годовой стоимости.

Первый контракт Махоумса в НФЛ в качестве новичка в 2017 году был четырехлетним на 16,4 миллиона долларов.