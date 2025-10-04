Победитель Супербоула и брат экс-чемпиона UFC Джона Джонса Артур Джонс умер в 39 лет

Бывший игрок клуба NFL «Балтимор Рэйвенс» Артур Джонс умер в возрасте 39 лет, сообщает пресс-служба команды.

Причина смерти спортсмена не разглашается.

Джонс был выбран «Рэйвенс» на драфте NFL в 2010 году под общим 157-м номером. Вместе с командой он в 2012 году выиграл Супербоул. Позднее спортсмен выступал за «Индианаполис Колтс» и «Вашингтон Коммандерс». В 2017 году он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Артур являлся старшим брат бывшего чемпиона UFC в тяжелом и полутяжелом весе Джона Джонса.