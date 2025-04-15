Джей Ди Вэнс сломал кубок NCAA во время визита чемпионов по американскому футболу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс случайно сломал кубок Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по американскому футболу.

Команда Университета штата Огайо, ставшая победителем чемпионата, приехала на чествование в Белый дом. В один из моментов Вэнс попытался поднять трофей, но едва не уронил его. При этом от кубка отвалилось основание.

В соцсетях Вэнс пошутил, что не хотел, чтобы обладателем трофея стал кто-то после Университета штата Огайо, выпускником которого он является, поэтому он «решил его сломать».