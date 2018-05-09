Алексей Жамнов: "Из НХЛ никого не рассматриваем"

Старший тренер сборной России пообщался с журналистами после тренировки команды в преддверии завтрашней встречи с Чехией в рамках группового турнира чемпионата мира-2018.
- Как состояние Гусева?
- Нормальное - ему все лучше. Сегодня – первая тренировка со всеми. До этого занимался с неиграющим составом. Состояние дает нам возможность его заявить. Завтра решим будет он играть или нет.
- В каком сочетании его видите?
- Сложно пока сказать. Сегодня мы дозаявили Сорокина, Сошникова и Гусева. По игре с Чехией решим в день игры.
- Почему оставили место в заявке?
- Решили еще посмотреть. Будем смотреть, пока рано, кого дозаявим. Из НХЛ никого не рассматриваем.
- Почему Сошникова, а не Бывальцева?
- Решили, что сейчас больше подходит. Он крайний, у нас есть ребята, которые могут играть и с фланга, и в центре. Игрок может дать энергию, выбрали его.
- У чехов приехали Пастрняк и Крейчи. Разбирали их?
- Плотно разбирали чехов. Завтра будет тяжелая игра. Мы рассматриваем команду в целом, а не двух человек. Слабых соперников не осталось. Мы смотрели, как команда действовала тактически.
- Вчера было много удалений в игре Чехия – Швейцария. Будете это использовать?
- Ребята прекрасно понимают, что нужна дисциплина. Надо дотерпеть и работать.
- Играет Кошечкин завтра?
- Вопрос – к тренеру вратарей.
- Какое впечатление о чехах?
- Матчи с Чехией всегда тяжелые, поэтому мы настраиваемся на сложный матч. Соперник ждет серьезный, будем настраиваться.
- Будут перестановки в звеньях?
- Не знаю, пока готовимся сочетаниями, которыми играли. Дальше – посмотрим. (Игорь ЕРОНКО)