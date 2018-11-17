Илья Ковальчук: "Не думаю, что в России UFC популярнее хоккея"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук не считает, что в России UFC стал популярнее хоккея. Однако он признал, что смешанные единоборства набирают популярность.

– В одном из интервью вы сказали, что хоккей – спорт номер один в России, он даже выше футбола. Но, например, у Хабиба Нурмагомедова более 13 миллионов подписчиков в Инстаграме. Может быть, не футбол и не хоккей, а ММА вышел на лидирующие позиции?

– В России я думаю, что – нет. А по миру UFC, конечно, набирает обороты, тем более после того, что случилось после боя Хабиба и Конора. Они вдвойне усилили интерес к этому виду спорта. (Виктория Булахова)

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