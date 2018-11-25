Сергей Сироткин: "Сделаю все, чтобы вернуться в "Формулу-1"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин рассказал, что планирует вернуться в "Формулу-1". Россиянин в следующем году не будет выступать в этой серии – его место в британской команде займет поляк Роберт Кубица.

– Я абсолютно точно попытаюсь вернуться, – цитирует Motorsport Сироткина. – Я сделаю все, чтобы вернуться. Я чувствую, что по понятным причинам мне не удалось показать себя, продемонстрировать, на что я способен. Это сложно описать, но внутри, глубоко внутри меня сидит жгучее чувство, что я не могу сдаться после такого года, не показав себя в "Формуле-1".

Я не могу поверить в то, что это происходит. Поэтому я сделаю все, чтобы снова оказаться здесь, и поверьте, за этот год я узнал очень многое. Этот год сделал меня сильнее как гонщика, сильнее как личность и намного сильнее интеллектуально. Я буду ждать новый вызов и буду рад самой сложной задаче, чтобы показать себя.

Я новичок? Это не оправдание. Я дебютант, но это мои проблемы. Я здесь, чтобы демонстрировать результат, и если я этого не делаю, я никогда не скажу: "Простите, парни, я дебютант, пойду-ка я домой, увидимся завтра". Я здесь, чтобы выжимать все из машины, и если я новичок, это просто мои дополнительные трудности, с которыми мне надо справляться самому.

В какие-то моменты, например, в Мельбурне я не смог найти правильный путь, и это, наверное, был лучший момент сказать, что я дебютант. В этом сезоне было несколько ситуаций, когда я мог бы сказать, что можно было сделать все лучше, это так, но в конце концов [мой опыт] это мои проблемы.

Надеюсь, "Уильямс" добьется прогресса. Я искренне на это надеюсь, потому что понимаю, насколько это будет сложно с таким количеством изменений. Конечно, еще рано об этом говорить, но я от всего сердца надеюсь на это, потому что я столько отдал команде, и для меня будет много значить, если ребята найдут способ улучшить ситуацию.

Я видел, как упорно они работали. Я даже не про себя – я говорю про всех остальных. Мне будет очень приятно видеть, что они улыбаются, видеть, что у той работы, которую мы проделали вместе, есть результат. Я знаю, как сильно они этого заслуживают.