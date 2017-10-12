22:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Яя Туре предложил правительству России помощь в борьбе с расизмом

6

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре готов оказать ФИФА и правительству России помощь в борьбе с проявлениями расизма в преддверии чемпионата мира-2018. В 2013 году он подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков ЦСКА в матче группового турнира Лиги чемпионов (2:1). Армейцы были наказаны частичным закрытием трибун в следующей домашней игре против "Баварии".

- Нам нужны серьезные перемены, потому что люди говорят об этом, но ничего конкретного не делается, - цитирует BBC Туре. - Ситуации с проявлением расизма ммогут стать серьезной проблемой. Многие сейчас говорят, что у России есть определенные трудности. Но я надеюсь, что Россия всех удивит, пытаясь сделать что-то приятное. 

Если ФИФА и правительству России понадобится моя помощь, я готов оказать ее. Но я не хочу быть вовлеченным в одну только беседу. Мне нужно видеть действия. Это является очень важным моментом для будущего футбола.

6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

wasp00000

Он Он Туре сам расист(чёрный).

23:38

Shast1983.83

Петух

23:36

SpaMan

Chibisov И попросил за помощь ящик бананов) 23:21 --- Селюк меньше чем за 10 не даст помочь

23:24

Chibisov

И попросил за помощь ящик бананов)

23:21

Patisson

Зомби

23:19

shu

Вспоминилась помощь соцстранам Африки.

23:14