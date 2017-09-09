Владимир Путин: "Тур кубка мира станет самым долгим и увлекательным"

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино дали начало туру Кубка мира. В мероприятии, которое прошло на открывшейся после реконструкции Большой спортивной арене "Лужники", также приняли участие чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Дорогие друзья! Сегодня кубок чемпионата мира по футболу отправляется в путешествие по нашей стране, в путешествие по России, – сказал Путин. – Оно продлится 123 дня. Будет пройден путь в 26 тысяч километров. Это самый долгий тур главного футбольного трофея. Надеемся, и самый увлекательный. Нашей стране нет равных ни по ее масштабам, ни по многообразию природы, традиций, культуры. Символично, что тур стартует с легендарной арены "Лужники".

Напомним, сегодня реконструированный стадион "Лужники" принял первое мероприятие – мастер-класс для детей. В нем приняли участие известные российские футболисты: Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Роман Широков и Роман Зобнин. Вместимость стадиона составляет 81 тысяча зрителей.