Кто покажет матчи ЧМ-2018

Стали известны правообладатели на освещение чемпионата мира 2018 года на территории России, сообщает официальный сайт ФИФА. В стране-организаторе турнира были предоставлены консорциуму "2 Спорт 2", представляющему Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ".

Отмечается, что права на освещение мирового первенства предоставляются без привязки к определенным платформам - болельщики смогут следить за ходом турнира как по телевидению, так и в интернете, на мобильных платформах и радио.

- Мы рады, что нам удалось сделать еще два важных шага для обеспечения трансляций чемпионата мира по футболу 2018 года во всех странах мира (одновременно с Россией были определены правообладатели на показ турнира в Италии. - Прим. "СЭ"), - сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок. - Российский консорциум вещательных компаний проделал фантастическую работу, организовав этим летом трансляции Кубка конфедераций 2017 года в стране-организаторе турнира. Мы уверены, что они помогут нам передать особенную атмосферу большого футбольного праздника в России в следующем году.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.