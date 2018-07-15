Иван Ракитич: "Игроки сборной Хорватии отдали все силы, но не хватило удачи"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич после поражения от Франции в финале чемпионата мира (2:4) заявил, что у его команды был бы шанс отыграться, если бы не проблемы с завершением.

- Мы очень разочарованы результатом. Франция - отличная команда, которая выкладывается в каждом матче. Мы показали хороший футбол, отдали все силы, чтобы стать чемпионом мира, но не хватило удачи.



- Сегодня вас поддерживала большая часть стадиона. Это помогало вам?



- Я хочу сказать огромное и искреннее спасибо нашим болельщикам. Их бешеная поддержка ощущалась на протяжении всего турнира. Надеюсь, мы их не разочаровали.



- Как думаете, был шанс отыграться во втором тайме?



- Да, мы здорово играли, создавали моменты, но в завершении нам не хватало. Это футбол, так бывает. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "Золотой мяч" //

Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!