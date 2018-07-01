Испания - Россия: Акинфеев обошел Онопко по матчам за сборную России

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в 1/8 финала чемпионата мира против Испании проводит 110-й матч за национальную команду. По этому показателю он обходит бывшего капитана сборной России Виктора Онопко. У последнего, впрочем, есть еще четыре игры за сборную СНГ.

Больше всех игр за сборную России провел Сергей Игнашевич. Для него сегодняшняя игра стала 126-й. По этому показателю он обогнал в мире бразильца Роберто Карлоса и сравнялся с итальянцем Паоло Мальдини. Для Юрия Жиркова, покинувшего поле в перерыве, встреча стала 87-й. Больше него за Россию сыграли Игнашевич, Онопко, Акинфеев, Василий Березуцкий (101) и Александр Кержаков (91).

Наконец Александр Самедов сегодня провел 52-ю игру и обошел Романа Павлюченко.

Онлайн-трансляция матча Испания - Россия