Количество команд-участниц ЧМ-2022 может быть увеличено до 48

Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации заявил о возможном увеличении количества команд-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре до 48.

Напомним, что в январе в Цюрихе совет ФИФА одобрила увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Это точно произойдет на турнире 2016 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

– Мы решили увеличить количество команд в финальных турнирах чемпионата мира с 32 до 48. Это произойдет в 2026 году, – цитирует Инфантино Reuters. – Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность. Если это возможно, почему бы и нет? Мы обсуждаем это с нашими друзьями из Катара и другими людьми из региона. Надеемся, что это может случится.