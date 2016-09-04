Роберт Левандовски: "В Астане сборная Польши узнала, что нужно играть до финального свистка"

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана (2:2) посетовал на то, что команда рано расслабилась, в связи с чем и упустила победу. Форвард "Баварии" высказал мнение, что и другие команды из группы E будут терять очки.

– Мы контролировали ход встречи, – цитирует SportoweFakty Левандовски. – Мы вели в два мяча, дважды попав в штангу, у соперника были проблемы. Но во втором тайме все изменилось. Казахи додавили нас. Мы растеряли имевшееся преимущество и не смогли выиграть.

Жалко терять очки, победа в таком матче была бы крайне важна. Мне кажется, что и наши соперники по группе будут терять очки. В Астане мы узнали, что если играешь с 1 по 88 минуты, оппонент тебя не простит.