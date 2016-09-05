11:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бартош Капустка: "Польша не может терять очки таким образом"

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Полузащитник сборной Польши Бартош Капустка после матча 1-го тура отборочного турнира против Казахстана (2:2) отметил, что его команде было трудно собраться после двух пропущенных голов во втором тайме.

– Нам грустно, и мы злимся. Не можем терять очки таким способом, – приводит Sportowe Fakty слова Капустки. – Надеюсь, что это просто неудача на старте. Должны были выигрывать, но когда казахи сравняли счет, было трудно забить победный гол. Наши соперники хорошо оборонялись. Все было в наших руках, но мы не использовали свое преимущество.

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Материалы REN-TV

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