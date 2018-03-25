СМИ: "Локомотив" заинтересован в переходе Холтби

Полузащитник "Гамбурга" Льюис Холтби может перейти в "Локомотив", утверждает Hamburger Morgenpost. Сообщается, что железнодорожники уже обозначили свой интерес к 27-летнему игроку, который летом станет свободным агентом.
Холтби перешел в "Гамбург" из "Тоттенхэма" в июле 2015 года. В нынешнем чемпионате Германии он провел за "динозавров" девять матчей и забил один гол. В активе игрока три матча за сборную Германии.
lokofanat
GalacticBoy————- с игроком, у которого осталось меньше 6 месяцев до окончания контракта, можно договариваться в любое время напрямую и без участия его клуба. А фактический переход осуществится в ближайшее трансферное окно, так что Локо всё делает правильно и логично.
21:02
GalacticBoy
Это к чем вообще.....у нас сейчас трансферное окно закрыто, что будет летом - никто не знает
20:37
Mamoru
О, это было бы неплохо!
20:32