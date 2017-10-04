Жирков пропустил тренировку сборной России, Головин работал индивидуально

Полузащитник ЦСКА​ Александр Головин тренируется отдельно от общей группы сборной России.

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на тренировке не присутствует - он занимается в зале. Вчера 34-летний игрок получил небольшой ушиб и досрочно покинул занятие. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России готовится к товарищеским матчам против сборных Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.

Тренировка сборной России. Live!