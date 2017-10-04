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11:41 | Футбол — Сборная России

Жирков пропустил тренировку сборной России, Головин работал индивидуально

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Полузащитник ЦСКААлександр Головин тренируется отдельно от общей группы сборной России

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на тренировке не присутствует - он занимается в зале. Вчера 34-летний игрок получил небольшой ушиб и досрочно покинул занятие(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России готовится к товарищеским матчам против сборных Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.

Тренировка сборной России. Live!

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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эстонский армеец

Головину не надо играть - пусть травму залечит.

12:23