Жирков пропустил тренировку сборной России, Головин работал индивидуально

Полузащитник ЦСКА Александр Головин тренируется отдельно от общей группы сборной России.
Защитник "Зенита" Юрий Жирков на тренировке не присутствует - он занимается в зале. Вчера 34-летний игрок получил небольшой ушиб и досрочно покинул занятие. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Сборная России готовится к товарищеским матчам против сборных Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября соответственно.
Тренировка сборной России. Live!
Подготовка к тренировке #сборнаяРоссии pic.twitter.com/WTGqg86Sli– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 4 октября 2017 г.
Головин тренируется отдельно от общей группы #СборнаяРоссии pic.twitter.com/xEsVMo7mQY– Elena Grigorevskaya (@Elegri_1) 4 октября 2017 г.
эстонский армеец
Головину не надо играть - пусть травму залечит.
12:23