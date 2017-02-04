Олег Романцев: "Мне совмещать посты в клубе и сборной было легче, чем Слуцкому"

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что во время его работы в сборной России совмещение должностей было оправданным, потому что в командах играл одни и те же футболисты. По его словам, Леониду Слуцкому на Euro-2016 было намного сложнее.

– Леонид Слуцкий объяснил свой уход из ЦСКА тем, что он устал. У вас был в карьере какой-то момент, когда хотелось все бросить?

– Да после каждого поражения хотелось на все плюнуть! На Слуцкого легла очень большая психологическая нагрузка. Не было права на ошибку. В первую очередь в сборной. Кругом кричали, что выход из группы – задача минимум.

– В 1999-м вы тоже совмещали работу в клубе и национальной команде. Впоследствии не пожалели об этом шаге?

– Нет, моя карьера сложилась великолепно. Я ушел сам и не жалею ни секундочки. А что касается совмещения, то мне было намного легче, чем Слуцкому. Сборная и "Спартак" тех лет – практически одно и то же. Ребята только майки меняли…