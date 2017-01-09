16:33 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Павел Погребняк: "Пока у меня все "на паузе"

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Нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк в интервью "СЭ" рассказал, что пока не готов говорить о своем будущем. В этом сезоне 33-летний форвард провел в составе бело-голубых 116 минут на поле (трижды он выходил на замену и один раз появился на поле с первых минут), но не отметился забитыми мячами или голевыми передачами.

 
Павел ПОГРЕБНЯК.Павел Погребняк: "Это явно не последний мой сезон"

– Вы остаетесь в "Динамо"?

– На самом деле, новостей нет. Сегодня первый день. Тренируемся, завтра медобследовнаие.

– Вы полетите на сбор с командой?

– Пока я в списках. А там – как говорится, все может быть.

– С главным тренером команды Юрием Калитвинцевым говорили после отпуска, он в вас заинтересован?

– Частной беседы не было . Состоялось общее собрание.

– В общем, пока у вас все "на паузе"?

– Можно и так сказать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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