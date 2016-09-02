Павел Погребняк: "Динамо" должно играть в премьер-лиге"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк подтвердил информацию о том, что ушедшим летом мог вернуться в "Томь". Также форвард отметил, что московскому клубу необходимо реабилитироваться перед болельщиками и вернуться в высший дивизион.

– Правда, что до последнего дня трансферной кампании не было ясности, останетесь ли вы в "Динамо" или нет?

– Не знаю, откуда пошла эта информация. У меня ясность наступила достаточно давно.

– Вас же хотела арендовать "Томь"?

– "Томь" действительно выходила с предложением. Я бы с удовольствием поработал со своим любимым тренером Валерием Петраковым. Но по семейным обстоятельствам переехать в Томск не смог.

– Еще кто-то вас звал из премьер-лиги?

– Да, но афишировать и конкретизировать я не буду.

– Теперь придется играть в ФНЛ.

– Что ж, раз так сложилось, значит, придется поиграть в лиге уровнем пониже. Я же когда-то выступал за "Балтику". У нас есть должок перед болельщиками. Необходимо вернуться в премьер-лигу, чтобы больше никто не вспоминал о том кошмарном сезоне.

– Значит, проблем с мотивацией у вас не будет?

– Такой клуб, как "Динамо", должен играть в высшей лиге. (Виталий АЙРАПЕТОВ)