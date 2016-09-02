Павел Погребняк: "Динамо" должно играть в премьер-лиге"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк подтвердил информацию о том, что ушедшим летом мог вернуться в "Томь". Также форвард отметил, что московскому клубу необходимо реабилитироваться перед болельщиками и вернуться в высший дивизион.
– Правда, что до последнего дня трансферной кампании не было ясности, останетесь ли вы в "Динамо" или нет?
– Не знаю, откуда пошла эта информация. У меня ясность наступила достаточно давно.
– Вас же хотела арендовать "Томь"?
– "Томь" действительно выходила с предложением. Я бы с удовольствием поработал со своим любимым тренером Валерием Петраковым. Но по семейным обстоятельствам переехать в Томск не смог.
– Еще кто-то вас звал из премьер-лиги?
– Да, но афишировать и конкретизировать я не буду.
– Теперь придется играть в ФНЛ.
– Что ж, раз так сложилось, значит, придется поиграть в лиге уровнем пониже. Я же когда-то выступал за "Балтику". У нас есть должок перед болельщиками. Необходимо вернуться в премьер-лигу, чтобы больше никто не вспоминал о том кошмарном сезоне.
– Значит, проблем с мотивацией у вас не будет?
– Такой клуб, как "Динамо", должен играть в высшей лиге. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Sanya131313
Эх Паша, Паша... Значит всё-таки жена не отпустила в Томи играть.
19:52