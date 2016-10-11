Матч "Кубань" - "Балтика" будет благотворительным

Матч 17-го тура первенства ФНЛ между командами "Кубань" и "Балтика", который пройдет в Краснодаре 15 октября, будет благотворительным, сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Все средства от продажи билетов будут направлены на лечение 13-летней Анны Тонких, нуждающейся в трансплантации костного мозга.

– "Кубань" уделяет особое внимание благотворительности, – отметил коммерческий директор клуба Артем Иващенко. – В наш адрес поступило письмо от семилетней болельщицы желто-зеленых Анастасии, подопечной фонда "Край Добра", которая уже перенесла пересадку костного мозга и победила болезнь. Девочка, узнав о болезни Анны, не осталась равнодушной и решила обратиться к нам. Так мы и узнали историю Анны Тонких, нуждающейся в такой же операции, и приняли решение провести совместную благотворительную акцию. Матч с "Балтикой" будет по-настоящему особенным: каждый болельщик желто-зеленых сможет не только поддержать любимую команду в субботнем матче на стадионе, но и внести свой вклад в спасении жизни девочки. Для этого достаточно купить билет на предстоящий матч с "Балтикой". Убежден, что все вместе мы сможем собрать необходимую сумму и помочь Анне.