Игорь Ефремов: "Есть опасения, что "Луч-Энергия" не сыграет с "Енисеем"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в "Луче-Энергии". По его словам, есть опасения, что желто-синие бойкотируют игру 25-го тура первенства с "Енисеем".

Ранее полузащитник дальневосточников Алексей Ребко подчеркнул, что команда не тренируется уже три дня из-за серьезных задержек по зарплате.

- До возобновления сезона осталась неделя. Есть опасения, что "Луч" не сыграет с "Енисеем"? - вопрос Ефремову.

- Опасения такие есть, но я делаю все от себя зависящее, чтобы этого не произошло, - сказал Ефремов. - Ситуация находится сейчас в руках руководства края. (Виталий АЙРАПЕТОВ)