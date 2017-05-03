Владимир Маркин: "Драка футболистов на поле могла спровоцировать болельщиков на трибунах"

Глава комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин рассказал о том, как службы безопасности стадиона "Фишт" отреагировали на драку на трибунах после завершения финала Кубка России. В решающем матче турнира "Локомотив" выиграл у "Урала" (2:0), при этом уже в компенсированное время были удалены четверо футболистов за драку.

– Как оцениваете работу служб безопасности?

– Они отреагировали достаточно быстро и четко. Другое дело, как вообще все это допустили. Будем разбираться.

– Как считаете, могли ли игроки дракой на поле в концовке матча спровоцировать эту ситуацию?

– В том числе. Но это нельзя считать оправданием, хотя футболисты, конечно, должны показывать пример.

– Виталий Мутко заявил, что подобные действия болельщиков указывают на необходимость ужесточать меры безопасности на стадионах. Как вы считаете, это необходимо?

– Он правильно сказал. Если люди не понимают хорошего отношения и хороших слов, приходится прибегать к ужесточению.

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)