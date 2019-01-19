Владимир Хашиг – об игре с "Ростовом": "Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с возможным переносом ответного матча с "Ростовом" в рамках четвертьфинала Кубка России.

17 января РФС подтвердил дату – 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты. "Ростов" выступает резко против – в интервью "СЭ" главный тренер ростовчан Валерий Карпин назвал ситуацию беспределом.

– Валерий Георгиевич прекрасно знает ситуацию, – говорит Хашиг. – На 24-е число матч был назначен потому, что проведение первого матча полуфиналов планировалось на 27-е число. Но раз все остальные четвертьфиналы (три матча перенесены на март – Прим. "СЭ"), и, соответственно и полуфиналы, перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал? Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда – у нас 21 февраля матч с "Байером" в рамках Лиги Европы. А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены – а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число. Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена? (Сергей Егоров)

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