Три ответных четвертьфинала Олимп-Кубка России будут перенесены с февраля на весну

Три из четырех ответных четвертьфинальных матчей Олимп-Кубка России будут перенесены с конца февраля на более поздний срок.

Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги, исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин.

- Я, как исполняющий обязанности президента РФС, дал поручения Сергею Куликову (руководитель департамента профессионального футбола - Прим. "СЭ") о переносе трех игр Кубка на более поздний срок.

Речь идет о переносе трех матчей - "Рубин" - "Локомотив" (23 февраля), "Урал" - "Спартак", "Арсенал" - "Оренбург" (обе игры - 24 февраля) на более поздник срок. Матч "Ростов" - "Краснодар" (23 февраля) состоится в намеченный срок.

- Это связано с участием "Краснодара" в Лиге Европы, - говорит Прядкин. - Все остальные матчи будут перенесены на более благоприятный срок. Есть договоренность с УЕФА о том, что игры можем провести в дни встреч еврокубков. (Сергей Егоров)