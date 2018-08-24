Стали известны все пары 1/16 финала Кубка России

В Москве в офисе российской премьер-лиги (РПЛ) прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Напомним, что с этой стадии в розыгрыше трофея начинают участие клубы РПЛ.
"Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва)
"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Енисей" (Красноярск)
"Торпедо" (Москва) – "Динамо" (Москва)
"Авангард" (Курск) – "Краснодар"
"Тамбов" – "Крылья Советов" (Самара)
"Волгарь" (Астрахань) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
"Черноморец" (Новороссийск) – "Спартак" (Москва)
"Чайка" (Песчанокопское) – "Анжи" (Махачкала)
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Урал" (Екатеринбург)
"Динамо" (Барнаул) – "Оренбург"
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Арсенал" (Тула)
"СКА-Хабаровск" – "Ахмат" (Грозный)
Матчи 1/16 финала Кубка России, которые команды РПЛ проведут в гостях, запланированы на 26-27 сентября. (Иван ТОРОПЦЕВ)
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Нефтехимик (Футбол)
- Ростов
- Анжи
- Химки (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Нижний Новгород (Футбол)
- Авангард Курск
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Урал Ек
- Волгарь (Футбол)
- Торпедо М
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Тюмень (Футбол)
- Динамо Брл
- Балтика
- Сахалин Ю-С
- Оренбург (футбол)
- Черноморец Нр
- Арсенал Тула
- Уфа
- Сызрань-2003
- ФК Тамбов
- Чайка П