Стали известны все пары 1/16 финала Кубка России

В Москве в офисе российской премьер-лиги (РПЛ) прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Напомним, что с этой стадии в розыгрыше трофея начинают участие клубы РПЛ.

"Балтика" (Калининград) – "Локомотив" (Москва)

"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Енисей" (Красноярск)

"Торпедо" (Москва) – "Динамо" (Москва)

"Химки" – "Рубин" (Казань)

"Авангард" (Курск) – "Краснодар"

"Тамбов" – "Крылья Советов" (Самара)

"Волгарь" (Астрахань) – "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Сызрань-2003" – "Ростов"

"Черноморец" (Новороссийск) – "Спартак" (Москва)

"Чайка" (Песчанокопское) – "Анжи" (Махачкала)

"Нижний Новгород" – "Уфа"

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Урал" (Екатеринбург)

"Тюмень" – ЦСКА

"Динамо" (Барнаул) – "Оренбург"

"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Арсенал" (Тула)

"СКА-Хабаровск" – "Ахмат" (Грозный)

Матчи 1/16 финала Кубка России, которые команды РПЛ проведут в гостях, запланированы на 26-27 сентября. (Иван ТОРОПЦЕВ)