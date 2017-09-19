"Спартак" сыграет с "Кубанью" без Реброва

"Спартак" отправился в Краснодар на игру 1/16 финала Кубка России с "Кубанью", информирует официальный сайт красно-белых. Команда выехала в аэропорт после ужина, изначально вылет был запланирован на 16:30, но затем по техническим причинам был перенесен на 21:00.
В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока:
вратари Александр Селихов, Александр Максименко,
защитники Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков,
полузащитники Фернанду, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев,
нападающие Квинси Промес, Луиз Адриану, Фэшн Сакала и Педро Роша.
В Москве из-за травм остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо, форварды Зе Луиш и Денис Давыдов. Они будут проходить курс лечения на базе и заниматься по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев готовится к операции на колене, которая состоится в Риме 25 сентября.
Вратарь Артем Ребров по решению тренерского штаба будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу 11-го тура премьер-лиги с "Анжи".
Матч "Кубань" – "Спартак" пройдет в среду, 20 сентября, начало – в 19:00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-19-spartak_vyletayet_v_krasnodar/
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Кубань (Футбол)
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Андрей Ещенко
- Артем Самсонов
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Денис Давыдов (футбол)
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Александр Максименко
- Массимо Каррера
- Константин Щербаков
- Георгий Джикия
- Георгий Тигиев
- Фэшн Сакала
- Зелимхан Бакаев
- Марко Петкович
- Марио Пашалич
- Педро Роша
igogohruhru
Если и Кубани проиграют, то самолет уже не понадобится. Погонят назад пешком
21:55
.KiddoK.
Ребров перед вылетом лизнул на фарт Селихова!)
21:50
onlywhitespartak
Интересно на сакалу посмотреть
21:39
allehandro
вперед Кубань!!!!
21:37
foreverCSKAforever
То есть хотя бы кол-во человек на поле в спартаковской форме изначально будет равно 11. Будет ли среди них 11 футболистов?
21:30
Помпей
Кто же штанги нализывать будет,видимо кубань тоже опустит хрюшек мордой в лохать)
21:27