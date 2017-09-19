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21:10 | Футбол — Кубок России

"Спартак" сыграет с "Кубанью" без Реброва

"Спартак" отправился в Краснодар. Фото ФК "Спартак"
"Спартак" отправился в Краснодар. Фото ФК "Спартак"
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"Спартак" отправился в Краснодар на игру 1/16 финала Кубка России с "Кубанью", информирует официальный сайт красно-белых. Команда выехала в аэропорт после ужина, изначально вылет был запланирован на 16:30, но затем по техническим причинам был перенесен на 21:00.

 
Президент "Спартака" Леонид ФЕДУН и главный тренер команды Массимо КАРРЕРА."Мы все в одной лодке". Все, что говорили в понедельник в "Спартаке"

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока:

вратари Александр Селихов, Александр Максименко,

защитники Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков,

полузащитники Фернанду, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев,

нападающие Квинси Промес, Луиз Адриану, Фэшн Сакала и Педро Роша.

В Москве из-за травм остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо, форварды Зе Луиш и Денис Давыдов. Они будут проходить курс лечения на базе и заниматься по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев готовится к операции на колене, которая состоится в Риме 25 сентября.

Вратарь Артем Ребров по решению тренерского штаба будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу 11-го тура премьер-лиги с "Анжи".

Матч "Кубань" – "Спартак" пройдет в среду, 20 сентября, начало – в 19:00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Опрос

Доработает ли Массимо Каррера в "Спартаке" до конца сезона?
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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-19-spartak_vyletayet_v_krasnodar/​

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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igogohruhru

Если и Кубани проиграют, то самолет уже не понадобится. Погонят назад пешком

21:55

.KiddoK.

Ребров перед вылетом лизнул на фарт Селихова!)

21:50

onlywhitespartak

Интересно на сакалу посмотреть

21:39

allehandro

вперед Кубань!!!!

21:37

foreverCSKAforever

То есть хотя бы кол-во человек на поле в спартаковской форме изначально будет равно 11. Будет ли среди них 11 футболистов?

21:30

Помпей

Кто же штанги нализывать будет,видимо кубань тоже опустит хрюшек мордой в лохать)

21:27