"Шинник" разгромил "Олимпиец" и вышел в 1/4 финала Кубка России

"Шинник" на своем поле разгромил "Олимпиец" в матче 1/8 финала Кубка России - 4:0. По голу забили Дмитрий Чистяков, Сергей Крамаренко, Андрей Лях и Сослан Кагермазов.

В четвертьфинале "Шинник" встретится со "СКА-Хабаровск", который сегодня обыграл "Динамо" из Санкт-Петербурга (2:0).

Кубок России

1/16 финала

"Шинник" - "Олимпиец" - 4:0 (2:0)

Голы: Чистяков, 20 (1:0). Крамаренко, 24 (2:0). Лях, 47 (3:0). Кагермазов, 70 (4:0).

"Шинник" (Ярославль): Антипин, Магадиев, Чистяков, Чалов, Кагермазов, Лях, Шайморданов (Безлихотнов, 74), Крамаренко, Камилов, Низамутдинов, Булия (Лаук, 63).

"Олимпиец" (Нижний Новгород): Бородько, Морозов, Полянин, Хрипков, Маляров, Хайруллов, Филин, Горбунов, Фомин, Аюпов, Беляков (Сорочкин, 65).Предупреждения: Филин, 58. Беляков, 64.

Судьи: Борисов (Самара). Данченко, Колосков (все Уфа).

25 октября. Кострома. Стадион "Урожай".