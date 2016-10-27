Сергей Бреев: "Игра была грубой, но это было обоюдно"

Полузащитник "Оренбурга" Сергей Бреев после поражения от "Краснодара" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка России заявил, что его команде удалось на равных биться благодаря хорошей тактической, физической и психологической подготовке, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Он добавил, что исход встречи решило исполнительское мастерство соперника.

– Физически было тяжело, очень много бегали, оборонялись, – отметил Бреев. – Поэтому не хватило свежести на весь матч. По игре мы достойно смотрелись, но за это очки не дают и в следующую стадию не проходят. Просто играть хорошо – мало, надо побеждать. Мы давали "Краснодару" очень быстро отыгрываться, поэтому не получилось сыграть так, как хотелось.

– Какие выводы сделали после игры с "Краснодаром"?

– Я думаю, нам надо больше контролировать мяч. Проблема была в том, что мы отдавали много контроля мяча "Краснодару", и очень много сил потратили на отбор.

– Как в меньшинстве повела себя команда? Как перестраивались?

– Продолжили играть в 3 защитника, потому что нужно было отыгрываться. Решили никаких перестроений не делать.

– Команда способна играть в 3 защитника?

– (Улыбется). Если надо, умеет.

– Почему "Краснодару" удалось дважды сравняться с "Оренбургом"?

– Это сильная команда, дело в мастерстве.

– Было много карточек. Что скажете о судействе?

– Игра была грубой, но это было обоюдно. Почему-то больше карточек дали нам.

– Вообще, какие были цели в Кубке у вашей команды?

– Цели – играть только на победу, проходить в следующий раунд. Мы бились с "Краснодаром", но победить не удалось. На равных бились. Соперник классный, он пытался играть на своих сильных сторонах, мы – на своих.

– За счет чего удалось сыграть на равных с "Краснодаром"?

– Думаю, и тактически очень хорошо подготовились, и физически команда выглядит неплохо, и бойцовские качества помогли.