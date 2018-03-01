Семин - о переносе матча в Самаре: "Избирательные решения не украшают наш чемпионат"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в Инстаграме поделился мнением о переносе матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Специалист отметил, что проведение игр в мороз опасно.
- Я поздравляю руководителей "Спартака", которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов, - написал Семин. - Играть в такой мороз действительно опасно! Почему же игроки "Локомотива", ЦСКА, "Амкара", "Авангарда", "СКА-Хабаровск" вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях?
Такие избирательные решения не украшают наш чемпионат.
Напомним, матч должен был состояться в Самаре в среду, 28 февраля - из-за мороза в минус 15 градусов судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле. По предварительной информации, игра между самарцами и москвичами состоится в апреле.
Я поздравляю руководителей "Спартака", которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов. Играть в такой мороз действительно опасно! Почему же игроки "Локомотива", "ЦСКА", "Амкара", "Авангарда", "СКА Хабаровск" вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях? Такие избирательные решения не украшают наш чемпионат.
Как мороз матч отменил // Хронология переноса матча в Самаре//
Кубок, это похороны. Так дальше продолжаться не может //
"Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле!"
Haiaxi
Бен Ричардс Не выдержал Палылыч, спалился. Да, возраст сказывается, нервы сдают перед важнейшим матчем со "Спартаком". Кстати, в прошлом чемпионате "Спартак" играл в 15-градусный мороз Томске,в той же Самаре. Так что упреки в "избирательные решениях" не убедительны. Кстати "Локомотив" очень хотел,не смог перенести свой матч в Хабаровске. И хотя температура была - 12, Семин сказал тогда следующее:"«Зачем мучить футболистов и играть в -20 °С? В такую погоду ходить тяжело, а у ребят во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придёт на стадион в -20 °С?". Так что некоторым говоря о "двойных стандартах" неплохо бы сначала посмотреть на себя в зеркале._________________ Так Сёмин об этом и говорит - для одних переносят матчи, для других - нет. Локомотиву то не перенесли.
16:58
Haiaxi
ash666 я как-то в минус 37 бегал соревнования (по ориентированию на лыжах) и ничего. поначалу схватывает горло, потом отходишь и пофиг. хотя по правилам - вроде бы то ли при -20 то ли -23 должны отменять . про -15 - просто детский сад что отказались побегать каких-то 50 и 50 мин а вообще очень важно знать какая влажность воздуха - ибо минус 20 в Хабаровске и -20 в Москве обычно крайне сильно разнятся. ежели мороз сухой - то и минус 30 будут ерундой._____________ В Самаре воздух сухой, отличие, например, от Питера. Вот где жесть была играть.
16:55
mashkamramova
Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom
16:38
гаттузо туп
Ни фига вы народ не поняли.Это Шпалыч не на нас нападает,а троллит своего Херкуса,типа" Вона у мясных какое руководство,свои интересы отстаивает,а на 5 колесо Херкус не смог защитить.".У них там в лохомотии все,как обычео.То с тетей Олей воевали,теперь с Херкусом.)
16:22
sawrtre
SS-1525-Sergey - ЧУ ЧЕЛО,УТОМИЛ УЖЕ ВСЕХ.ВЕШ АЙСЯ,СПАРТАК ОПЯТЬ БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ.А ТЫ ОПЯТЬ НАБЕРЁШЬ В РОТ ГО ВНА И БУДЕШЬ ПЛЕВАТЬ НА СПАРТАК.ТОЛЬКО В -15 ЭТО НЕ ДЕЛАЙ,ВОТ В -14 МОЖНО.ПОКА ДЯ ТЕЛ.
16:07
sawrtre
Бен Ричардс Не выдержал Палылыч, спалился. Да, возраст сказывается, нервы сдают перед важнейшим матчем со "Спартаком". Кстати, в прошлом чемпионате "Спартак" играл в 15-градусный мороз Томске,в той же Самаре. Так что упреки в "избирательные решениях" не убедительны. Кстати "Локомотив" очень хотел,не смог перенести свой матч в Хабаровске. И хотя температура была - 12, Семин сказал тогда следующее:"«Зачем мучить футболистов и играть в -20 °С? В такую погоду ходить тяжело, а у ребят во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придёт на стадион в -20 °С?". Так что некоторым говоря о "двойных стандартах" неплохо бы сначала посмотреть на себя в зеркале.////////ДА ЭТОТ ГУБА ШЛЁП В ПЕТУШКЕ ВСЕГДА БЫЛ ЛИЦЕМЕРОМ,РУЛЕВОЙ ПЯТОГО КОЛЕСА.НЕ ВИДАТЬ ТЕБЕ ЧЕМПИОНСТВА,НЫТИК.ЕЩЁ КОГДА СУПЕРКУБОК ПРО СРАЛ,ГОВ НОМ ПЛЕВАЛСЯ.
16:02
Бен Ричардс
Не выдержал Палылыч, спалился. Да, возраст сказывается, нервы сдают перед важнейшим матчем со "Спартаком". Кстати, в прошлом чемпионате "Спартак" играл в 15-градусный мороз Томске,в той же Самаре. Так что упреки в "избирательные решениях" не убедительны. Кстати "Локомотив" очень хотел,не смог перенести свой матч в Хабаровске. И хотя температура была - 12, Семин сказал тогда следующее:"«Зачем мучить футболистов и играть в -20 °С? В такую погоду ходить тяжело, а у ребят во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придёт на стадион в -20 °С?". Так что некоторым говоря о "двойных стандартах" неплохо бы сначала посмотреть на себя в зеркале.
15:50
Millwall82
смысле*
15:40
Millwall82
Послушайте, Спартак даже не извинился перед своими болелами, которые приехали на выезд, про ущерб материальный молчу, вот такое свинское в прямом смыслы руководство.
15:39
SS-1525-Sergey
xoxa ... 13:55 +++ У тебя, что мозги совсем не шевелятся, не работай ладошкой, так часто. Ниже -15 С это не -15 С. Замер -15 С играть было можно, но арбитр и чинуши из РФС пошли на поводу у свиней. А что там температура опустится ещё на пару градусов никого не интересует. Вчера Тосно и Луч почти в таких же условиях играли и трибуны от холода с Невы вообще не защищал на малой арене Петровского и поле не бетон, без кочек. И никто даже не заикнулся о переносе. Так что возьми большой длинный лохматый в руки и не выступай с умным видом. Все прекрасно понимают, что при минусовой температуре играть не желательно. Поэтому, когда клубы не имея климат-контроля на стадионах, не должны утверждать игры в феврале, марте и ноябре с декабрём. Или играть и не стонать, но вся эта житрожопость встанет боком!
15:24
ash666
я как-то в минус 37 бегал соревнования (по ориентированию на лыжах) и ничего. поначалу схватывает горло, потом отходишь и пофиг. хотя по правилам - вроде бы то ли при -20 то ли -23 должны отменять . про -15 - просто детский сад что отказались побегать каких-то 50 и 50 мин а вообще очень важно знать какая влажность воздуха - ибо минус 20 в Хабаровске и -20 в Москве обычно крайне сильно разнятся. ежели мороз сухой - то и минус 30 будут ерундой.
15:22
masterok26
Москва1966 Молодец Палыч. Дави свинарню! Чем он молодец, что похвалил руководство Спартака, а ваших Ж/Д опустил ниже плинтуса. Потому что не хрена договориться не могут.
15:21
баламошка
Шпалыч как бабка старая, честное слово) Включил то ли Плаческу, то ли Венгера. По ходу это плевок в сторону одного небезызвестного баклана) Всё у них в контрах, не могут наладить конфетно-шоколадные отношения.
15:21
zema1905
Если-бы игра проходила в Хабаровске думаю играли бы и в минус 20,чтобы не летать второй раз,слова Семина как-всегда не корректны по отношению к сопернику.
15:20
Островзаячий
Mao11______Согласен на все проценты какие есть. Ведь был уникальный шанс построить все стадионы к ЧМ с крышами за нас же счёт.На госденьги. В рамках подготовки к турниру.Лужники с крышей и вопрос для московских клубов решён. Холодно-заказывай Лужники.
15:19
sawrtre
SS-1525-Sergey xoxa ... 13:33 ... Ты не читаешь, про замер в -17 в Самаре откуда такие показатели с Яндекса? На поле было -15С. В рекомендациях УЕФА, если температура ниже -15 С, то рекомендуют не играть, а не до -15 С. Выдумай, ещё чего-нибудь в оправдание. Свиньи, как всегда, накосячат, а потом ищут оправдания, своему свинству.////// ЭТО ТЕБЯ СВИНЬЯ РОДИЛА,УТЫ РОК.
15:11
werder63
Боятся лохи)) Вон и их гиркус оправдывается!)))
15:08
Островзаячий
xoxa : У Спартака всего человека 4-5 ничего страшного если приедут через неделю на сборы_______Да ты бессмертный как я погляжу.К самому Черчесову, да опоздать на сбор, да ещё на 7 суток. Они же пропустят самое главное, не сумеют впитать чудо - задумки великого тренера тактика. А сколько они потеряют в понимании футбола по- Черчесовски. Вы что хотите провала на ЧМ. Да Черчесов за неделю даст больше, чем Гвардиола, Конте и Моуриньё вместе взятые.
15:05
Mao11
Ублюдок тот, кто орал ,что во всех городах понастроит крытых стадионов и после перехода на осень-весну будут команды зимой играть в комфортных условиях, а зрители получат возможность не замерзать, два часа или более проводя на стадионе, однако сейчас, только, один крытый стадион в России отвечает этим критериям, а именно в Санкт-Петербурге! Жулики и воры руководящие нашим футболом очередной раз обворовав Россию, наврали про свои рабочие способности. Пора бы им за всё и отвечать начать.
14:55
Millwall82
В Перми вон лютая жесть была и ничего, играли.
14:49
Millwall82
Мне интересно, а Федун с Измайловым если минус 15 с Локомотивом будет, тоже предложат перенести матч в Сочи или....к себе на "Открытие"(с)
14:48
Излучение Гаврилова-Черенкова
Можно посмотреть по-другому на слова Сёмина. Какой дебил составлял календарь, зная наши суровые погодные условия?
14:46
alex-ls
Тоже так подумал, когда Самедова удалили, а Миранчук спокойно дальше играл
14:41
Москва1966
Молодец Палыч. Дави свинарню!
14:37
Necronus
xoxa - в армейке (уж насколько там всем наплевать на людей) и то при -10 на пробежку/зарядку роты не выводят, а идут на чистку снега. /// Это в какой армии -10 уже беда? Американской что-ли ))) Я вот в Амурской области служил, зимой -30 уже считалось тепло. И на зарядку ходили, и в столовуя в одном ПШ бегали. А после армии сколько раз в футбол на снегу игралось - и не сосчитать! Через 10 минут уже пофиг на мороз. Движение - в жизнь! )))
14:28
Lars Berger
Палыч хотел, чтобы у нас пол-состава сломалось?!
14:19
wam
Спартак поступил разумно. Семин еще не так запоет, если начнет проигрывать.
14:10
nikmaxpayne
паровозик раздулся )))
13:57
Жорик Вартанов
SS-1525-Sergey xoxa ... 13:33 ... Ты не читаешь, про замер в -17 в Самаре откуда такие показатели с Яндекса? На поле было -15С. В рекомендациях УЕФА, если температура ниже -15 С, то рекомендуют не играть, а не до -15 С. Выдумай, ещё чего-нибудь в оправдание. Свиньи, как всегда, накосячат, а потом ищут оправдания, своему свинству._______________ на стадионе было -17, я стоял рядом с термометром, тебя там не было
13:54
xoxa
И 2 вопрос! КТО СОСТАВЛЯЕТ КАЛЕНДАРЬ ? Почему 21 тур не играется в Грозном где +10 , а Ахмат едет в Тулу где -15? Почему Ростов и Краснодар где + играют между собой в начале марта , а не играют в 21 и 22 туре на домашних аренах против условного СКА, УФЫ, Казани? У нас в РФ есть: Махачкала, Грозный, Ростов,Краснодар и стадион с крышей в Питере! = 5 команд. В чем трудность в 19-22 туре ставить им 4 домашки на стадионах? ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПЕРЕНОСИТЬ? Почему ставят игры днем в Августе в Краснодар и Махачкалу и удивляются что летом на Кавказе +40 и играть там нельзя! А потом ставят в ноябре и декабре игры в Томске , и "вдруг" оказывается что в Сибири зимой холодно и минус. И это из года в год! Из года в год.... ОДНО и ТОЖЕ! СЕЙЧАС вон Финал Кубка в Волгоград на 9 мая поставили, а полиция местная уже в шоке, так как им нужно на Праздники людей охранять, а тут 45000 пьяных фанатов в город приедет. Ну вот неужели нельзя перенести на 19 мая финал? У Тосно и Крыльев Сборников нет в составе! У Спартака всего человека 4-5 ничего страшного если приедут через неделю на сборы.
13:47