Семин - о переносе матча в Самаре: "Избирательные решения не украшают наш чемпионат"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в Инстаграме поделился мнением о переносе матча 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Специалист отметил, что проведение игр в мороз опасно.

- Я поздравляю руководителей "Спартака", которые смогли защитить и отстоять интересы своих футболистов, - написал Семин. - Играть в такой мороз действительно опасно! Почему же игроки "Локомотива", ЦСКА, "Амкара", "Авангарда", "СКА-Хабаровск" вынуждены были провести матчи в неприемлемых условиях?

Такие избирательные решения не украшают наш чемпионат.

Напомним, матч должен был состояться в Самаре в среду, 28 февраля - из-за мороза в минус 15 градусов судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле. По предварительной информации, игра между самарцами и москвичами состоится в апреле.

Как мороз матч отменил // Хронология переноса матча в Самаре//

Кубок, это похороны. Так дальше продолжаться не может //

"Обыграть "Спартак" почетно и в феврале, и в апреле!"