16:21 | ФУТБОЛ — Кубок России

РФС: "Раннее начало матча "Динамо" - "Ростов" в будний день - требование полиции"

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Руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал "СЭ", почему матч 1/16 финала Кубка России "Динамо""Ростов" начнется в будний день в 14.00. По его словам, это требование полиции.

– В Химках 21 сентября пройдет два матча в рамках Кубка России. "Динамо" принимает "Ростов", а "Химки" – "Локомотив", – сказал Куликов. – Прошло совещание с участием представителей клубов, полиции. Проведение встречи "Динамо" – "Ростов" в 14.00 – требование правоохранительных органов. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (4)
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AriesFCSM

Россия - не футбольная страна (С) А.В. Слуцкий Россия - страна плохих дорог и дураков. Россия - полицейское государство. В России - пишут историю государства, а не его народа.

17:25

Поребрик Юнайтед

ну вот, а народ спорит, футбольная страна Россия, или нет)

16:52

King's Bounty 2

все равно никого не будет.

16:50

blue-white!

А развести по дням никак? Что за бред!?

16:31

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