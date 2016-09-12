РФС: "Раннее начало матча "Динамо" - "Ростов" в будний день - требование полиции"

Руководитель Департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал "СЭ", почему матч 1/16 финала Кубка России "Динамо" – "Ростов" начнется в будний день в 14.00. По его словам, это требование полиции.

– В Химках 21 сентября пройдет два матча в рамках Кубка России. "Динамо" принимает "Ростов", а "Химки" – "Локомотив", – сказал Куликов. – Прошло совещание с участием представителей клубов, полиции. Проведение встречи "Динамо" – "Ростов" в 14.00 – требование правоохранительных органов. (Сергей АСТАХОВ)