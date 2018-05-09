Погребняк поддержит "Тосно" на костылях

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк прилетел в Волгоград и присоединился к команде, чтобы поддержать товарищей в финале Кубка России против "Авангарда". Форвард, который получил тяжелую травму в полуфинальном матче со "Спартаком", пока передвигается на костылях.
Напомним, матч "Тосно" – "Авангард" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
КолобокКолобков
Уходил после "травмы" с поля на своих двоих, да и неделю назад на матче Тосно-Динамо засветился на трибуне без костылей. Странная травма, однако...Похожий случай недавно с игроком Амкара был. Тогда "серьезный перелом" за пару дней превратился в ушиб...
14:17
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как собственно говоря и поддерживал свои клубы на протяжении всей карьеры на поле
14:07