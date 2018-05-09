Павел Погребняк: "Чувствую то, что и Игорь Денисов"

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк прокоментировал "СЭ" победу над курским "Авангардом" (2:1) в финале Кубка России. Встреча состоялась в Волгограде в среду. 34-летний Погребняк пропустил игру из-за травмы, но присутствовал на матче.
– Что сейчас чувствуете?
– Чувствую то, что и Денисов. У нас немного схожие истории, несмотря на то, что я пропустил финал. Этот трофей – как глоток свежего воздуха. Естественно, заканчивать карьеру не собираюсь. Восстановимся и еще поиграем.
– Что будет с "Тосно" дальше?
– Надеюсь, переходные игры, а потом уже клуб будет играть в высшем дивизионе.
– Еврокубки? Есть такие амбиции?
– Почему нет? Не зря же мы выиграли Кубок. Понятно, что сам трофей очень важен для клуба. Но мы хотим в Европу.
– Вы сказали про Денисова. Нет ощущения, что у нас в стране разбрасываются опытными, мастеровитыми игроками?
– Затрудняюсь ответить. Но очень рад, что Денисов и я выиграли по трофею. Суперкубок я, к сожалению, пропущу. Горжусь своей командой, спасибо ей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
kaop40
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21:56
Neuturungal
Когда Тосно прошел Спартак, и с Кубком все стало ясно, я вновь зауважал Погребняка, на сей раз за поразительную интуицию. Это же надо, как классно он угадал куда надо пойти играть. Пусть почти забесплатно по сравнению с Динамо, но зато поиметь трофей на закате карьеры.
21:56