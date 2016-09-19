Никита Чернов: "Игнашевич может играть до 50 лет"

Защитник "Енисея" Никита Чернов в преддверии игры 1/16 финала Кубка России против ЦСКА выразил надежду, что ему удастся показать себя с лучшей стороны. Футболист принадлежит армейскому клубу и выступает в Красноярске на правах аренды. По его словам, он надеется закрепиться в составе ЦСКА, однако понимает, что будет сложно вытеснить из состава братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

– Если честно, не хочется подвести ни ЦСКА, который меня воспитал, ни "Енисей", поскольку сейчас это моя команда, – сказал Чернов в интервью пресс-службе клуба. – Но выходить буду на эту игру, как и на любую другую, также серьезно настраиваться. Перед матчем будут волнения, все-таки ЦСКА приедет. Ведь надо и себя показать с лучшей стороны и команде помочь. Поэтому, думаю, нервы будут только в раздевалке перед самой игрой.

– Все-таки вы воспитанник армейцев…

– Нет. Сейчас я игрок "Енисея" и буду биться вместе со своими парнями. Друзья из ЦСКА – это после игры, другого быть просто не может.

– Даже несмотря на аренду?

– Да, хочется помогать ребятам, чтобы они не думали о защите, а просто были в ней уверены. Когда аренда закончится, я хотел бы остаться в ЦСКА, потому что есть мечта закрепиться в основе армейцев! Если кто-то думает, что шансов много, учитывая возраст братьев Березуцких и Игнашевича, то он ошибается. Они многим молодым могут дать фору. Учитывая специфику российского футбола, Сергей будет смотреться на высоком уровне даже в пятьдесят лет!

Матч "Енисей" – ЦСКА состоится 21 сентября в Красноярске.