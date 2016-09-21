Никита Чернов: "Хотелось бы вывести "Енисей" в премьер-лигу"

Защитник "Енисея" Никита Чернов признался, что по-особенному настраивался на матч 1/16 финала Кубка России с ЦСКА (2:1). Права на 20-летнего футболиста принадлежат именно армейцам. В этой встрече он отметился голом в ворота столичной команды.

– Забили родной команде, какие эмоции?

– Они переполняют, ради этого я, наверное, и ехал в Красноярск. Сегодня мы боролись как одна единая команда, друг за друга. Не стыдно смотреть в глаза после такой победы. В раздевалке все отлично, мы радуемся, что прошли в следующий этап.

– Настрой был особым?

– Конечно, приезжает моя команда, я даже не знаю, как сказать, будущая или настоящая. Когда забил, не знал, что делать, хотя в программке перед матчем в интервью сказал, что буду праздновать, если забью, но не думал, что так будет. Хотел разделить радость с болельщиками, которые сегодня пришли на стадион.

– С Леонидом Слуцким успели пообщаться?

– Нет, мы сразу пошли к фанатам. Думаю, в подтрибунке поговорим, если он не уйдет.

– Может, заберет к концу года в ЦСКА и поставит в основу?

– Не знаю, хотелось бы. Но сначала было бы неплохо вывести "Енисей" в премьер-лигу, а там будет видно! (Дмитрий УСКОВ)